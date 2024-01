Qual canal vai passar o jogo do Inter Miami hoje (22) ao vivo: Messi vai jogar? Confira horário, escalações e onde assistir o amistoso Inter Miami x Dallas FC ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na noite desta segunda-feira (22/01), Inter Miami visita o Dallas FC para se enfrentarem às 20h (horário de Brasília), no Estádio Cotton Bowl, em Dallas. O jogo será válido por mais um amistoso preparatório para a temporada.

Fazendo seu primeiro jogo preparatório de 2024, o Dallas FC terá o apoio dos seus torcedores para iniciar bem a temporada e não cometer os mesmo erros demonstrados na última edição da competição.



Após empatar no seu primeiro amistoso do ano, o Inter Miami buscará conquistar a primeira vitória na preparação, e para isso, colocará força máxima com Messi e Suárez juntos em campo.

Onde assistir

A partida que acontece entre Dallas FC e Inter Miami nesta segunda (22), será transmitida ao vivo do Mlssoccer.com (streaming).

Dados da partida

Horário: 20h (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Estádio Cotton Bowl, em Dallas.



Estádio Cotton Bowl, em Dallas. Onde assistir: Mlsoccer.com (streaming).

Prováveis escalações

Dallas FC: Paes; Twumasi, Ibeagha, Tafari e Junqua; Illarr­amendi, Fraser e Pomykal; Arriola, Kamungo e Obrian.

Inter Miami: Carlos Joaquim; Gressel, Yedlin, McVey, Tomás Avilés e Jordi Alba; Sergio Busquets, Cremaschi e Gregore; Messi e Suárez.