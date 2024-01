Corinthians x Cruzeiro: Veja local, horário e onde assistir à Final da Copinha ao vivo e online

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta quinta-feira (25), Corinthians e Cruzeiro entram em campo para a grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior - a Copinha. A partida terá início às 15h30, horário de Brasília.

A partida conta com transmissão ao vivo da Rede Globo, SporTV, Premiere e da CazéTV (YouTube).

Hendecacampeão ou Bicampeão?

As duas equipes, Corinthians e Cruzeiro, já têm títulos da Copinha em suas trajetórias. O Timão, maior campeão do torneio, busca o 11º título, enquanto o Cruzeiro, com um título, quer conquistar o bicampeonato.

Local da Final da Copinha 2024

Com o Pacaembu em processo de reforma, a decisão da Copinha continua sendo transferida para estádios alternativos em São Paulo. Neste ano, a Neo Química Arena será o palco da decisão da competição de base.

Ficha do Jogo: Corinthians x Cruzeiro

Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data: Quinta-feira, 25 de janeiro

Quinta-feira, 25 de janeiro Horário: 15h30, horário de Brasília

15h30, horário de Brasília Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Neo Química Arena, São Paulo (SP) Transmissão: Cazé TV, Globo, Premiere e SporTV

Maiores campeões da Copinha

Corinthians – 10 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017) Fluminense – 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989) Internacional – 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020) Flamengo – 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018) São Paulo – 4 títulos (1993, 2000, 2010 e 2019) Atlético-MG – 3 títulos (1975, 1976 e 1983) Santos – 3 títulos (1984, 2013 e 2014) Nacional de São Paulo – 2 títulos (1972 e 1988) Palmeiras – 2 títulos (2022 e 2023) Ponte Preta – 2 títulos (1981 e 1982) Portuguesa – 2 títulos (1991 e 2002) América-MG – 1 título (1996) América de São José do Rio Preto – 1 título (2006) Cruzeiro – 1 título (2007) Figueirense – 1 título (2008) Guarani – 1 título (1994) Juventus-SP – 1 título (1985) Marília – 1 título (1979) Paulista – 1 título (1997) Roma-SP – 1 título (2001) Santo André – 1 título (2003) Vasco da Gama – 1 título (1992)