Qual canal vai passar o jogo do Barcelona hoje (24)? Confira horário e onde assistir ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Athletic Bilbao x Barcelona é uma das partidas de hoje, quarta-feira (24). O jogo, que ocorre no estádio San Mamés, em Bilbao, vale pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha e promete ser um grande embate. O horário do confronto é 17h30, no horário de Brasília. A partida vai passar ao vivo no Star+, plataforma de streaming. Não haverá transmissão da TV aberta ou fechada.

Confira mais informações do jogo abaixo. Lembrando que o duelo de hoje ocorre em partida única.

O Barcelona chega nesta fase após vencer o Unionistas de Salamanca por 3x1. Já o Athletic Bilbao ganhou do Alavés por 2x0 nas oitavas de final.

Confira como foi Barcelona x Unionistas de Salamanca

Onde assistir ao vivo ao jogo Athletic Bilbao x Barcelona?

TV: sem transmissão

Streaming: Star+

Athletic Bilbao x Barcelona - informações

Local: Bilbao, Espanha

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Árbitro: José Maria Sánchez Martínez

Onde assistir ao vivo: Star+