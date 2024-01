Qual canal vai passar o jogo do Bahia hoje, 24/01? Confira onde assistir Bahia x Jacobina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Bahia x Jacobina deve marcar a tão aguardada estreia do time titular do Tricolor de Aço na temporada. A partida acontece na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (24), a partir das 19h15, com transmissão da TVE Bahia, na TV aberta, e no Youtube. O jogo é válido pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

Com contratações de peso, como Everton Ribeiro, o Bahia promete uma temporada forte. Nos primeiros jogos, a equipe titular ficou fazendo pré-temporada, enquanto os reservas atuaram. O detalhe é que o Tricolor de Aço ainda não venceu no Campeonato. O que não parecer ser um problema dado o planejamento de fazer o elenco principal ficar no ponto máximo na questão da performance física.

Contudo, nesta quarta, o torcedor poderá ver de perto alguns dos craques contratados. Everton Ribeiro e Caio Alexandre são os mais aguardados.

O jogo do Bahia vai passar onde?

TVE Bahia, tv aberta

Youtube

Escalações de Bahia x Jacobina

O Bahia deve ir com o seguinte time: Marcos Felipe; Gilberto Kanu, David Duarte e Luciano Juba; Rezende (Caio Alexandre), Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Biel e Everaldo. O técnico é Rogério Ceni.

Bahia x Jacobina - Informações

Local: Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia

Horário: 19h15, horário de Brasília

Onde assistir ao vivo: TVE e Youtube