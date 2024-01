Qual canal vai passar o jogo do Vitória hoje (24/01)? Saiba onde assistir Barcelona x Vitória

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Barcelona x Vitória é uma das partidas de destaque nesta quarta-feira (24). O jogo ocorre no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, na Bahia, a partir das 21h30. O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano. A partida tem transmissão ao vivo da TVE Bahia, na tv aberta, e no Youtube.

O Vitória chega como atual líder da competição, tendo 100% de aproveitamento, com duas vitórias. O Barcelona está na vice-liderança com 4 pontos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vitória

TVE Bahia

Youtube

Escalações de Barcelona x Vitória

BARCELONA DE ILHÉUS: Thiago Passos; Hugo Moura, Jadson Sergipano, Jaques, Lucas Araújos; Bruno Ritter, Dionas Bruno e Hadrian; Natan André, Cesinha e Vitor Hugo. (4-3-3). Técnico: Betinho

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zec, Wagner Leonardo, Camutanga, Patrick Calmon; Willian Oliveira, Dudu e Matheusinho; Osvaldo, Caio Dantas e Yuri Castilho. (4-3-3). Técnico: Léo Condé

Barcelona x Vitória - informações

Local: estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, na Bahia

Horário: 21h30

Onde assistir ao vivo: TVE Bahia e Youtube