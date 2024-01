Horário do jogo do Corinthians hoje: Saiba onde vai passar o jogo do Corinthians

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (23), o Corinthians enfrentará o Ituano pela segunda rodada do Campeonato Paulista, em uma partida agendada para as 19h30 na Novelli Júnior, em Itu.

Na rodada anterior, o Corinthians triunfou sobre o Guarani por 1x0, com um gol espetacular de Angel Romero. Apesar da estreia de três reforços, Hugo, Felix Torres e Raniele, o torcedor corintiano aguarda ansiosamente pela participação de Rodrigo Garro, Diego Palacios e Gustavo Henrique.

Enquanto isso, o Ituano iniciou sua campanha contra o Sampaio Corrêa, conquistando uma vitória por 2x1, com gols de Mário Sérgio e Eduardo Luiz contra o Sampaio Corrêa.

Onde vai passar Ituano x Corinthians?

Para os interessados em assistir ao vivo, a transmissão do confronto entre Corinthians e Ituano pela segunda rodada do Campeonato Paulista estará disponível no Paulistão Play e no canal CazéTV no Youtube.

Ficha técnica:

Data: Quarta-feira, 24 de dezembro de 2024



Horário: 19h30 (horário de Brasília)



Local: Novelli Júnior, em Itu



Onde assistir: Paulistão Play e pelo canal CazéTV no Youtube



Provável escalação do Ituano:



Jefferson; Léo Duarte, Vialle, Marcel e Jonathan; José Aldo, Eduardo Person, Yann e Pablo; Salatiel e Matheus Cadorini.

Provável escalação do Corinthians:



Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Matías Rojas e Matheus Araújo; Romero e Yuri Alberto.

