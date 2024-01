Quanto está o jogo do Grêmio? Veja o placar do jogo do Grêmio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Grêmio recebe o São José pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho

Nesta quarta-feira (24), o Grêmio enfrenta o São José em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A partida está agendada para as 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Após a derrota por 2x1 para o Caxias em sua estreia, o Grêmio busca sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho ao receber o São José hoje (24).

Por outro lado, o São José iniciou sua campanha com um empate por 1x1 contra o São Luiz. Uma vitória nesta partida colocaria a equipe na briga pela liderança do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir ao vivo Grêmio x São José

A transmissão do jogo será realizada pelos canais SporTV e Premiere.

Ficha técnica

Data: Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024



Horário: 21h30 (horário de Brasília)



Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre



Onde assistir: SporTV e Premiere



Provável escalação do Grêmio

Marchesín (Caíque); João Pedro, Rodrigo Ely (Gustavo Martins), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Galdino, Cristaldo e Soteldo; João Pedro Galvão.



Provável escalação do São José

Fábio; Dudu, Fredson, Jadson e Marcílio; Tiago Pedra, Nonato, Rafael Carrilho, Kayan e Alessandro Vinícius; Roberson

Acompanhe o placar ao vivo

Veja o placar parcial de Grêmio e São José: Clique aqui para ver o placar

