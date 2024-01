Jogo do Corinthians ao vivo e online grátis com imagens: Assista Ituano x Corinthians ao vivo hoje (24)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Corinthians volta aos gramados do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (24), enfrentando o Ituano. O confronto acontecerá no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 2ª rodada do Estadual.

A partida estará disponível para os torcedores no canal CazéTV (YouTube) e através do aplicativo Paulistão Play.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, o Timão busca consolidar uma sequência positiva no Paulistão para assegurar a classificação no Grupo C, que também inclui Mirassol, Inter de Limeira e RB Bragantino.

Por sua vez, o Ituano, atuando em casa, procura sua primeira vitória na temporada. A equipe de Itu sofreu uma derrota na estreia contra o São Bernardo, por 2 a 0, e ocupa a última posição no Grupo A, que conta com Santos, Portuguesa e Santo André.

Transmissão ao vivo: Assista Ituano x Corinthians ao vivo e online grátis

Detalhes do Jogo: Ituano x Corinthians

2ª rodada do Campeonato Paulista

Data: quarta-feira, 24 de janeiro

quarta-feira, 24 de janeiro Horário: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu, São Paulo

Estádio Novelli Júnior, em Itu, São Paulo Transmissão: CazéTV (YouTube) e Paulistão Play (streaming)

Escalações

Time provável do Ituano: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Vialle, Marcel e Jonathan Silva; José Aldo, Yann Rolim e Eduardo Person; Pablo Diogo, Marlon (Marcelo Mineiro) e Salatiel. Técnico: Marcinho.

Time provável do Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Maycon, Raniele, Rojas (Garro) e Matheus Araújo; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.