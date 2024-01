O jogo do Atlético-MG vai passar na Globo ou SporTV? Veja horário, escalações e onde assistir Patrocinense x Atlético-MG ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Atlético-MG inaugura sua temporada de 2024 nesta quarta-feira (24), enfrentando o Patrocinense na primeira rodada do Campeonato Mineiro. O palco para o confronto será o Estádio Pedro Alves Nascimento, em Patrocínio-MG, com início marcado para as 21h30 (horário de Brasília).

Embora não tenha transmissão na TV aberta, o duelo entre Patrocinense e Atlético-MG será exibido ao vivo no canal por assinatura Premiere.

Os anfitriões da partida, o Patrocinense, ficaram muito próximos do acesso à Série C na última temporada. A equipe de Patrocínio inicia o ano com o objetivo de construir uma campanha mais positiva em comparação ao ano anterior, no qual esteve envolvida na luta contra o rebaixamento.

Por outro lado, o Atlético-MG inicia sua busca por mais um troféu do Campeonato Mineiro. Com quatro títulos consecutivos conquistados, o Galo tenta repetir o feito de 1982, quando alcançou o status de Pentacampeão estadual.

Detalhes do Jogo: Patrocinense x Atlético-MG

1ª rodada do Campeonato Mineiro 2024

Data: Quarta-feira, 24 de janeiro

Quarta-feira, 24 de janeiro Horário: 21h30, horário de Brasília

21h30, horário de Brasília Local: Estádio Pedro Alves Nascimento, em Patrocínio-MG

Estádio Pedro Alves Nascimento, em Patrocínio-MG Transmissão: Premiere

Escalações

Time provável do Patrocinense: Cairo; Nando, Léo Alves, Guilherme e Ailton; Galhardo, Marinho e Luan; Marcílio, Caique e Caiuby. Técnico: Rogério Henrique.

Time provável do Atlético-MG: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Arana; Otávio, Edenilson e Igor Gomes; Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.