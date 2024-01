Maguary x Sport: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Maguary x Sport se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 20h, no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. De um lado, o time de Bonito que busca a primeira vitória no Estadual. Do outro, o Leão que vem de uma vitória no clássico contra o Santa Cruz.



Em caso de vitória, o Sport pode assumir a vice-liderança do Pernambucano. Nesta quarta, Central e Náutico empataram por 2x2 e ficaram com 10 e 8 pontos, respectivamente.

O time rubro-negro tem seis, na quinta posição, enquanto o Maguary está na oitava posição com apenas dois: dois empates e uma derrota.

Maguary x Sport

Partida : Maguary x Sport.



: Maguary x Sport. Local : Estádio dos Aflitos, Recife-PE.



: Estádio dos Aflitos, Recife-PE. Horário : 20h (de Brasília).



: 20h (de Brasília). Onde assistir ao vivo : Canal Goat (Youtube).



: Canal Goat (Youtube). Arbitragem: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (árbitro). José Romão da Silva Neto e Matheus Valentim da Silva (assistentes).

Sport quer pegar embalo após vitória no clássico

O técnico Mariano Soso deve repetir a base do time que venceu o Santa Cruz na última rodada do Pernambucano. Sendo assim, a provável escalação do Sport é com Caíque França, Rosales (Lucas Ramon), Rafael Thyere, Luciano Castán, Felipinho, Fábio Matheus, Felipe, Fabricio Domínguez (Alan Ruiz), Arthur Caíke, Romarinho e Gustavo Coutinho.

Maguary na busca pela primeira vitória

Depois de empatar com o Náutico, nos Aflitos, o Maguary entra em campo no mesmo estádio para enfrentar o Sport e buscar a primeira vitória no Estadual. O técnico Sued Lima também não deve realizar grandes mudanças na estrutura da equipe titular.

A provável escalação do Maguary é com Juliano, Adson, Sandoval, Mateus Henrique, Rychelmy, Jonnathan Luis, Ratinho, Esquerdinha, Felipe Sales, Ejaita e Ruan.