Assista Corinthians x Cruzeiro hoje (25) ao vivo: Vai passar na Globo? Veja horário, escalações e onde assistir ao vivo o jogo da Copinha

Valendo o título de melhor base do país, duelo acontece nesta quinta (25)

É decisão! Na tarde desta quinta-feira (25/01), Corinthians e Cruzeiro entram em campo para se enfrentarem às 15h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida será válida pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Maior campeão da competição, o Corinthians sonha em conquistar o seu 11º título do torneio de base e para isso, contará com a maioria da torcida presente no estádio.

Tentando conquistar o bicampeonato, o Cruzeiro conseguiu ter o melhor desempenho no torneio e agora, deseja surpreender o adversário, levantando o troféu na final.

Onde assistir

A partida entre Corinthians e Cruzeiro que acontece nesta quinta (25), será transmitido ao vivo pela TV Globo e Rede Vida, TVs aberta, SporTV, TV fechada e CazéTV, canal no Youtube.

Dados da partida

Horário: 15h30 (Horário de Brasília).



(Horário de Brasília). Local: Neo Química Arena, em São Paulo.



Neo Química Arena, em São Paulo. Árbitro da partida: Gabriel Henrique Meira Bispo.



Gabriel Henrique Meira Bispo. Árbitro do VAR: Daiane Muniz dos Santos.



Daiane Muniz dos Santos. Onde assistir: TV Globo e Rede Vida (TVs aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV, canal no Youtube.

Prováveis escalações

Corinthians: Felipe Longo; Léo Maná, Renato, João Pedro Tocha e Vitor Meer; Ryan, Breno Bidon e Pedrinho; Higor, Kayke e Arthur Sousa.

Cruzeiro: Otávio; Dorival, Pedrão, Bruno Alves e Carlos Gabriel; Henrique, Jhosefer, Vitinho e Gui Meira; Tevis e Arthur.