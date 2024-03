Retrô x Náutico: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações - 17/03/2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Retrô x Náutico se enfrentam neste domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela partida de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano. O Timbu venceu por 1x0 o primeiro jogo e joga pelo empate para conquistar uma vaga na final.



Para o Retrô avançar direto, precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Em caso de derrota do Náutico por apenas um tento, a decisão vai para os pênaltis.

Vale lembrar que o adversário do vencedor desse confronto na grande final sai do clássico entre Sport x Santa Cruz. As finais do Pernambucano estão marcadas para os sábados 30 de março e 6 de abril.

Polêmica dos ingressos

Os preços praticados pelo Retrô para o jogo contra o Náutico, neste domingo, geraram polêmica entre os alvirrubros. Isso porque a direção da Fênix colocou uma carga de ingressos para a torcida do Timbu no setor norte com valores de R$ 200 (interior) e R$ 160 (superior). Consequentemente, as meias-entradas são as respectivas metades dos preços.

Após uma conversa entre as diretorias dos clubes, o Retrô liberou uma carga promocional de mil ingressos para a torcida do Náutico com os valores de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Além disso, a direção da Fênix deixou no ar a possibilidade de gerar mais uma carga extra e promocional, caso os alvirrubros esgotem os primeiros bilhetes.

Retrô x Náutico

Partida : Retrô x Náutico.



: Retrô x Náutico. Local : Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.



: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Horário : 16h (de Brasília).



: 16h (de Brasília). Onde assistir ao vivo: Canal Goat (Youtube).

Arbitragem de Retrô x Náutico

Rodrigo Pereira comanda a arbitragem de Retrô x Náutico. Ele terá Ricardo Chianca e Karla Santana como assistentes. No VAR, estará Gilberto Castro Júnior, que terá ainda como auxiliar Bruno Vieira.

Náutico conta com retorno do artilheiro

Após cumprir suspensão, o atacante Paulo Sérgio está de volta ao Náutico e comanda o ataque contra Retrô. Ele cumpriu suspensão no primeiro jogo após polêmica expulsão contra o Afogados nas quartas de final. Dessa maneira, ele deve completar o ataque de Alan Aal ao lado de Thalissinho e Ray Vanegas.

A provávele escalação do Náutico é com Vagner, Arnaldo, Rafael Vaz, Guilherme Matos, Diego Matos, Lorran, Marco Antônio, Patrick Alan, Ray Vanegas, Evandro e Paulo Sérgio.

Retrô joga a segunda decisão seguida

Ao contrário do Náutico, o Retrô não teve a semana para focar na busca por uma vaga na final do Estadual. O time do técnico Roberto Fernandes disputou a segunda fase da Copa do Brasil contra o Fortaleza na quinta-feira. Após empate por 0x0, perdeu por 3x2 nos pênaltis e foi eliminado.

A provável escalação do Retrô é com Paulo Ricardo, Jean, Dankler, Guilherme Paraíba, Edson Lucas, Alencar, Moisés, Radsley, Luisinho, Giva e Fernandinho.