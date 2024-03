Vitória x Barcelona de Ilhéus: Onde assistir ao vivo, horário e escalações para o Baianão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Vitória encara o Barcelona de Ilhéus com vantagem no placar agregado

O Vitória retorna aos gramados do Baianão, diante do Barcelona de Ilhéus, a fim de sacramentar a classificação para a final da competição estadual. As equipes se enfrentam neste domingo (17) pela partida de volta da semifinal. A bola rola no Barradão, em Salvador-BA, a partir das 16h, horário de Brasília.

O Leão da Barra venceu a partida de ida por 2 a 0 e chega com grande vantagem para a partida de volta. Mandante da partida, o Vitória pode perder por até um gol de diferença para avançar de forma direta para a decisão do Campeonato Baiano.

Já o Barcelona de Ilhéus, que visa vaga inédita na competição, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para as penalidades. Caso vença por três ou mais gols, avança de forma direta.

Transmissão de Vitória x Barcelona de Ilhéus ao vivo:

A TVE Bahia transmite o confronto ao vivo na TV aberta e de forma online, no YouTube. O duelo também conta com transmissão ao vivo da FBF TV (Streaming).

Ficha do Jogo: Vitória x Barcelona de Ilhéus

Semifinal do Campeonato Baiano 2024 (Volta)

Data: Domingo, 17 de março

Domingo, 17 de março Horário: 16h, horário de Brasília

16h, horário de Brasília Local: Barradão, Salvador-BA

Barradão, Salvador-BA Transmissão: TVE Bahia (TV e YouTube) e FBF TV (Streaming)

Escalações

Time provável do Vitória:

Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Dudu, Rodrigo Andrade e Matheuzinho; Alerrandro (Léo Gamalho) e Osvaldo. Técnico: Léo Condé.

Time provável do Barcelona de Ilhéus:

Thiago Passos; Hugo Moura, Weslley, Jaques e Reginaldo; Bruno Ritter, Ramires, Ninho Xavier e Hadrian; Natan e Cesinha Silva. Técnico: Betinho.