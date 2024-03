Jogos de hoje, 16/3: Veja horário e onde assistir ao vivo os jogos de Flamengo, Palmeiras e Grêmio neste sábado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O sábado (16) reserva uma boa dose de futebol para o torcedor brasileiro. Com a chegada da reta final dos principais estaduais do Brasil, a emoção cresce nos estádios. Assim, o dia de hoje está recheado de grandes jogos, com destaque para o clássico Flamengo x Fluminense, pela semifinal do Campeonato Carioca.

Na ida, o Flamengo venceu por 2x0 e tem uma enorme vantagem para se classificar à final. Ao Fluminense, resta vencer por 3 gols de diferença para não depender dos pênaltis.

Mas há outros grandes times da Série A em campo hoje. Com destaque para Palmeiras, Bahia, Cruzeiro e Grêmio. Outro grande jogo é Sport x Santa Cruz, pela semifinal do Campeonato Pernambucano.

Na Europa, o grande destaque é o Real Madrid, que está cada dia mais perto do título de La Liga, o Campeonato Espanhol.

Jogos de hoje (16) - onde assistir ao vivo

Confira onde assistir aos jogos de hoje, lembrando que a responsabilidade de transmissão é de cada emissora detentora dos direitos de transmissão, com horários sujeitos mudanças.

CAMPEONATO INGLÊS



12h00 | Burnley x Brentford | Star+; ESPN 4

12h00 | Luton x Nottingham Forest | Star+; ESPN

14h30 | Fulham x Tottenham | Star+; ESPN

CAMPEONATO ALEMÃO



11h30 | Union Berlin x Werder Bremen | OneFootball

11h30 | VfL Wolfsburg x FC Augsburg | OneFootball

11h30 | FSV Mainz 05 x VfL BOCHUM | OneFootball

11h30 | FC Heidenheim x Borussia Monchengladbach | OneFootball

11h30 | SV Darmstadt 98 x Bayern de Munique | OneFootball; Canal Goat

14h30 | 1899 Hoffenheim x VfB Stuttgart | SporTv; OneFootball; RedeTv

COPA DA INGLATERRA



09h15 | Wolves x Coventry | Star+; ESPN

14h30 | Manchester City x Newcastle | Star+

LA LIGA



10h00 | Mallorca x Granada CF | Star+

12h15 | Osasuna x Real Madrid | Star+

14h30 | Getafe x Girona | Star+

17h00 | Athletic Club x Alavés | Star+

CAMPEONATO ITALIANO



11h00 | Monza x Cagliari | Star+

11h00 | Udinese x Torino | Star+

14h00 | Salernitana x Lecce | Star+

16h45 | Frosinone x Lazio | Star+; ESPN

CAMPEONATO PORTUGUÊS

15h - Braga x Gil Vicente -Star +



17h30min - Porto x Vizela -Star +



CAMPEONATO FRANCÊS

13h - Nantes x Strasbourg -Star +



17h - Lens x Nice -Star +

CAMPEONATO PAULISTA



18h | Palmeiras x Ponte Preta | CazeTV

CAMPEONATO MINEIRO

16h30 | Cruzeiro x Tombense | Globo Minas e Premier

CAMPEONATO GAÚCHO

16h30 | Caxias x Grêmio | Globo Rio Grande do Sul, Sportv e Premiere

CAMPEONATO BAIANO

16h - Bahia x Jequié - TVE (BA)



CAMPEONATO CEARENSE



16h40 | Ceará x Ferroviário | Tv Verdes Mares

CAMPEONATO CATARINENSE

16H30 - Avaí x Joinville - Globo Santa Catarina

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

16h30 - Sport x Santa Cruz - Globo Pernambuco

CAMPEONATO CARIOCA



18h30 | Boavista x Portuguesa-RJ | Canal Goat

21h00 | Flamengo x Fluminense | Band; Bandsports; Canal Goat

MLS

15h - DC United x Inter Miami - Apple TV +



CAMPEONATO SAUDITA