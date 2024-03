Onde assistir Operário-PR x Athletico-PR hoje (16) ao vivo: Saiba horário, escalações e onde assistir ao vivo o jogo do Campeonato Paranaense

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na tarde deste sábado (16/03), Operário-PR encara o Athletico-PR às 16h (horário de Brasília), jogo disputado no Estádio Germano Krüeger, em Ponta Grossa. O duelo será válido pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. No primeiro confronto, as equipes empataram em 0 a 0.

Embalado na temporada, o Operário quer chegar na final para confirmar o bom momento vivido e para isso, terá o apoio dos seus torcedores para vencer o duelo.

O Athletico é o grande favorito do duelo, porém não conseguiu se impor no primeiro jogo, mas para a partida, pretende surpreender o adversário para buscar mais um título.

Onde assistir

A partida entre Operário e Athletico que acontece neste sábado (16), será transmitido ao vivo pelo NSports, TV fechada, Rede Furação, serviço de streaming e TV Paraná Turismo.

Dados da partida

Horário: 16h (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.



Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Onde assistir: NSports (TV fechada), Rede Furacão e TV Paraná Turismo (streaming).

Prováveis escalações

Operário: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy e Neto Paraíba; Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo

Athletico: Bento; Madson, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Felipinho; Fernandinho, Erick, Christian e Zapelli; Canobbio e Mastriani.