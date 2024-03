Onde assistir Sport x Santa Cruz hoje (16) ao vivo: Vai passar na Globo? Saiba horário, escalações e onde assistir ao vivo o jogo do Campeonato Pernambucano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vencedor do duelo será o finalista do estadual

Sport e Santa Cruz se enfrentam na tarde deste sábado (16/03), jogo que inicia às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A partida será válida pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. No primeiro encontro entre as equipes, o placar terminou empatado em 1 a 1.

O Sport vem embalado para a partida, após conquistar a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil em uma disputa de pênaltis e para isso, terá o apoio dos seus apaixonados torcedores que esgotaram mais de 45 mil ingressos esperando ver o time chegar em mais uma decisão.

Quem está louco para acabar com essa festa é o Santa Cruz, que treinou a semana toda para o clássico e promete surpreender o adversário para ficar com a vaga na final.

Onde assistir

A partida entre Sport e Santa Cruz que acontece neste sábado (16), será transmitido ao vivo pela TV Globo, TV aberta para o estado de Pernambuco. O torcedor ainda terá a opção de acompanhar os lances pela Rádio Jornal, com narração do Escrete de Ouro.

Dados da partida

Horário: 16h30 (Horário de Brasília).



(Horário de Brasília). Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.



Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Árbitro da partida: Deborah Cecilia (FIFA).



Deborah Cecilia (FIFA). Árbitro do VAR: José Woshington.



José Woshington. Onde assistir: TV Globo (TV aberta).



(TV aberta). Onde acompanhar: Rádio Jornal, narração do Escrete de Ouro .

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Lucas Ramon, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Alan Ruiz; Lucas Lima, Gustavo Coutinho e Romarinho.

Santa Cruz: William Assmann; Toty, Rafael Pereira, Ítalo Melo e Juan Tavares; Caio Mello, Lucas Siqueira e João Pedro; Thiaguinho, João Diogo e Pedro Bortoluzo.