Jogo do São Paulo hoje ao vivo, 17 de março: Vai passar na TV? Veja horário e onde assistir São Paulo x Novorizontino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

São Paulo e Novorizontino se enfrentam pelas quartas do Paulistão 2024

Neste domingo (17), o MorumBis será palco de um confronto eletrizante entre São Paulo e Novorizontino, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

A partida será transmitida ao vivo pela Record TV, CazéTV e Paulistão Play, a partir das 18h (horário de Brasília).

Com a vantagem de jogar em casa e a liderança do Grupo D, o Tricolor mais uma ida à semifinal. Já o Novorizontino, vice-líder do mesmo grupo, chega embalado pela boa campanha e disposto a surpreender o favorito.

Ambas as equipes terminaram a primeira fase com 22 pontos, mas o São Paulo leva vantagem no saldo de gols (8 contra 6). Na última rodada, o Tricolor superou o Ituano de virada por 3 a 2, enquanto o Novorizontino venceu a Portuguesa por 2 a 0.

Informações da partida: São Paulo x Novorizontino

Semifinal do Campeonato Paulista 2024

Data : Domingo, 17 de março

: Domingo, 17 de março Horário : 18h, horário de Brasília

: 18h, horário de Brasília Local : MorumBis, São Paulo-SP

: MorumBis, São Paulo-SP Transmissão: Record TV, CazéTV e Paulistão Play

Provável escalação do São Paulo:

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Ferraresi e Welington; Alisson, Pablo Maia, Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

Provável escalação do Novorizontino:

Jordi; Luisão, Renato Palm e Chico; Raul Prata, Marlon, Rômulo e Danilo Barcelos; Waguininho, Fabrício Daniel e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Batista