Com transmissão da TV Jornal, Sport x Náutico duelam pela Copa do Nordeste

Sport x Náutico se enfrentam na quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. Com transmissão exclusiva da TV Jornal/SBT, o duelo é válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Sem torcidas, por causa da punição dada ao Leão pelo STJD, o Clássico dos Clássico serve como preparação para a final do Estadual entre os rivais.



De um lado, o Sport, que ocupa a liderança do Grupo A com 10 pontos. Do outro, o Náutico, com 5 pontos na quarta colocação do Grupo B.

Na primeira fase da Copa do Nordeste, os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B em oito rodadas, apenas com jogos de ida. Assim, os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

Tanto as quartas quanto as semifinais serão decididas em jogos únicos. Apenas nas finais da Copa do Nordeste são disputadas as partidas de ida e volta.

Sport x Náutico

Partida : Sport x Náutico.



: Sport x Náutico. Local : Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.



: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE. Horário : 21h30 (de Brasília).



: 21h30 (de Brasília). Onde assistir ao vivo: TV Jornal/SBT (TV aberta), Nosso Futebol (pay-per-view) e Dazn (streaming).

Arbitragem de Sport x Náutico

O árbitro do clássico entre Sport x Náutico é Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA). Os assistentes serão Luanderson Lima dos Santos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (ambos da BA).

Sport com força máxima em campo

O técnico Mariano Soso não deve ter grandes problemas no time titular do Sport para enfrentar o Náutico. Apenas no banco de reservas que fica o "calo" com a sequência de lesões do zagueiro Rafael Thyere. Sendo assim, Soso só possui Alisson Cassiano e Luciano Castan à disposição.

A provável escalação do Sport é com Caíque França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castan, Felipinho, Felipe, Fabrício Domínguez, Alan Ruiz, Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho.

Náutico ganha reforços para clássico

O Náutico ganhou dois reforços para a disputa da Copa do Nordeste. Contratados recentemente, o volante Sousa e o atacante Cléo Silva foram regularizados. Além do Regional, eles só podem ser utilizados pelo técnico Alan Aal na Série C. O prazo de inscrições para o Pernambucano foi encerrado.

A provável escalação do Náutico é com Vagner, Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz, Diego Matos, Lorran, Marco Antônio, Patrick Alan, Thalissinho, Ray Vanegas e Paulo Sérgio.