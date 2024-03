Jogo Ba x Vi hoje ao vivo (20/03): Assista Bahia x Vitóra ao vivo e online com imagens pela Copa do Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O BaVi é um dos confrontos da 6ª rodada da Copa do Nordeste 2024

Hoje é dia de um dos clássicos mais aguardados do Nordeste! O Bahia enfrenta o Vitória na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA, em um duelo emocionante válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. A partida está marcada para iniciar às 21h30, no horário de Brasília.

O Bahia chega embalado por uma excelente fase na temporada. Líder do Grupo B e finalista do Campeonato Baiano, o Tricolor de Aço está determinado a manter o seu bom desempenho e conta com o apoio fervoroso de sua torcida para alcançar a vitória.

Por outro lado, o Vitória, atualmente na 3ª colocação do Grupo A, também vive um momento positivo. Finalista do Baianão e com uma sequência de sete vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, o Rubro-Negro baiano chega motivado para o clássico e promete dar trabalho ao seu rival.

Onde assistir Bahia x Vitória ao vivo e online hoje (20/03)?



A partida será transmitida ao vivo pela DAZN (plataforma de streaming), pelo canal fechado Nosso Futebol e pela TV Aratu, afiliada do SBT Nordeste, na TV aberta.

Ficha da Partida: Bahia x Vitória



6ª rodada da Copa do Nordeste 2024

Data: Quarta-feira, 20 de março

Quarta-feira, 20 de março Horário: 21 h30 (horário de Brasília)



21 (horário de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA



Arena Fonte Nova, em Salvador-BA Transmissão: TV Aratu (TV aberta), Nosso Futebol (TV fechada) e DAZN (Streaming)

Escalações

Time provável do Bahia:

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Time provável do Vitória:

Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade, Luan Santos e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro.