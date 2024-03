Assista Botafogo x Grêmio hoje (21) ao vivo de graça e com imagens: Saiba horário, escalações e onde acompanhar ao vivo o jogo do Brasileirão Feminino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Botafogo e Grêmio entram em campo na tarde desta quinta-feira (21/03), que inicia às 15h (horário de Brasília), disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida será válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

Na 10ª posição da tabela, o Botafogo pretende subir na classificação e para isso, contará com o apoio dos seus torcedores na busca pela vitória.

Ocupando a 15ª colocação na classificação, o Grêmio quer sair da zona de rebaixamento prometendo surpreender o adversário e ficando com os três pontos disputados.

Onde assistir

A partida entre Botafogo e Grêmio que acontece nesta quinta (21), será transmitida ao vivo pelo Botafogo TV, canal no Youtube.

Dados da partida

Horário: 15h (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.



Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Árbitra da partida: Cassia França.

Cassia França. Onde assistir: Botafogo TV, canal no Youtube.

Prováveis escalações

Botafogo: Michelle; Nalon, Káren, Driely e Chai; Jordana, Bárbara e Mayara Vaz; Duda Basílio, Kélen Bender e Nathane Fabem.

Grêmio: Vivi; Dani Barão, Tayla, Brito e Giovaninha; Jessica Peña, Caty e Rita Bove; Cássia, Raquel Fernandes e Rafa Levis.