Qual canal vai transmitir o jogo de Portugal hoje, 21/03? Vai passar no Sportv, ESPN ou Star+? Saiba horário, escalações e onde assistir Portugal x Suécia ao vivo

Hoje é dia de Portugal em campo! Nesta quinta-feira (21), às 16h45, horário de Brasília, a Seleção Portuguesa enfrenta a Suécia, em amistoso no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

A partida é a primeira de duas que serão disputadas pelos portugueses nesta Data Fifa de março e Roberto Martinez decidiu por poupar Cristiano Ronaldo, que curte folga na Arábia Saudita junto com a família.

Além da Suécia, Portugal enfrentará a Eslovênia, na próxima terça-feira (26), também em amistoso, que serão os últimos antes da convocação para a Eurocopa 2024, que acontecerá entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha.

Transmissão ao vivo de Portugal x Suécia

Para o Brasil:

A partida terá transmissão da ESPN, na tv fechada, e pelo serviço de streaming Star+

Links para assistir o jogo online

Star+ (clique aqui para assistir online)

O serviço, que oferece, além de transmissão de jogos de diversas competições pelo mundo, filmes e séries custa R$ 40,90 no plano mensal e R$ 329,90 no plano mensal. No combo com Disney+, ambos os serviços saem por R$ 55,90.

Para Portugal

A partida terá transmissão em directo da RTP 1 e do Sport TV 1.

Escalações

Portugal: Diogo Costa; João Mário, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Toti Gomes; João Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Matheus Nunes; Rafael Leão e Gonçalo Ramos - Roberto Martínez

Suécia: Olsen; Holm, Lindelöf, Ekdal e Gudmundsson; Cajuste; Elanga, Forsberg e Karlstrom; Gyokeres e Isak - Jon Dahl Tomasson

Ficha do jogo