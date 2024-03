França x Alemanha: Onde assistir ao vivo, horário e escalações para amistoso internacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A seleção francesa retorna aos gramados neste sábado (23), em partida amistosa diante da Alemanha no Groupama Stadium, em Lyon, na França. A bola rola a partir das 17h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Sportv 2 (na TV fechada).

A França se garantiu na Eurocopa após liderar o Grupo B das Eliminatórias com 22 pontos somados. Foram sete vitórias e um empate nas oito partidas.

Já garantida para a Eurocopa, por ser país-sede, a Alemanha segue jogando partidas amistosas nas Datas-Fifa desde a eliminação na Copa do Mundo de 2022. Já foram 11 amistosos, com apenas três vitórias, dois empates e seis derrotas.

Ficha da partida: França x Alemanha

Amistoso Internacional

Data: sábado, 23 de março

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Groupama Stadium, em Lyon, na França

Transmissão: SporTV 2 (TV fechada)

Provável escalação da França:

Maignan; Clauss, Upamecano, Pavard e Theo Hernandez; Rabiot, Camavinga e Tchouaméni; Mbappé, Dembélé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Provável escalação da Alemanha:

Ter Stegen; Kimmich, Rudiger, Tah e Raum; Gundogan e Kroos; Wirtz e Musiala; Fullkrug e Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.