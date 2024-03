Onde vai passar o jogo da Seleção Brasileira hoje, 23/03? Saiba como assistir ao vivo e com imagens

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Brasil e Inglaterra jogam, neste sábado (23), em amistoso da primeira Data Fifa de 2024. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres.



Data: 23 de março de 2024;

Hora: 16h (horário de Brasília);



Local: Estádio de Wembley, em Londres.

O último amistoso entre as equipes aconteceu em 2017. Aqui, saiba onde assistir o jogo da Seleção Brasileira ao vivo. Além disso, confira as prováveis escalações:

Retrospecto entre as seleções:

26 jogos

11 empates

11 vitórias do Brasil

04 vitórias da Inglaterra

No último jogo, a Inglaterra empatou em 1 a 1 com a Macedônia do Norte pelas Eliminatórias da Eurocopa, e o Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0 nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

ONDE ASSISTIR INGLATERRA X BRASIL AO VIVO?

Onde vai passar o jogo da Seleção Brasileira? A partida tem transmissão com imagens na televisão aberta, para assinantes de televisão fechada e na internet. Aqui, as opções:

Globo - de graça, na televisão aberta.

Globoplay - o streaming custa R$ 54,90/mês.

Sportv - operadoras Claro TV, Sky, Vivo TV, Oi TV e outras.

ESCALAÇÃO DA INGLATERRA

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Chiwell; Alexander-Arnold e Declan Rice; Palmer, Jude Bellingham e Phill Foden; Watkins. Técnico: Gareth Southgate.

ESCALAÇÃO DO BRASIL