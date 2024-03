Qual canal vai transmitir o jogo da Holanda hoje, 22/03? Vai passar no Sportv, Globoplay, ESPN ou Star+? Saiba horário e o onde assistir Holanda x Escócia ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É dia de amistoso na Europa! Nesta sexta-feira (22), Holanda e Escócia se enfrentarão, na Amsterdam Arena, nos Países Baixos, às 16h45, horário de Brasília.

Além da estreia dos novos uniformes das duas seleções, o duelo traz duas equipes que disputarão a Euro 2024 e terão, nesta Data Fifa, seus últimos compromissos antes da convocação para a disputa da competição que acontece entre 14 de junho e 14 de julho na Alemanha.

A Holanda, que foi eliminada nos pênaltis para a campeã Argentina, na última Copa do Mundo, vem enfrentando um ciclo conturbado, com muitas lesões e raras foram as vezes em que Ronald Koeman conseguiu mandar seus "11 ideais" a campo.

Desta vez, embora conte com o retorno de Memphis Depay, não terá nomes como Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch e Micky van de Ven, o que deve forçar algumas mudanças na escalação da Laranja Mecânica.

Na Euro, a Holanda estará no Grupo D, com França, Áustria e o vencedor País de Gales x Polônia, pela Repescagem.

A Escócia, que esteve fora da última Copa, está no Grupo A, e enfrentará a anfitriã Alemanha, além de Hungria e Suíça.

Escalações

Holanda: Verbruggen; De Vrij (De Ligt), Nathan Aké e van Dijk; Dumfries, Timber, Koopmeiners e Hartman; Xavi Simons; Memphis Depay e Cody Gakpo - Ronald Koeman

Escócia: Zander Clark; Nathan Patterson, Jack Hendry, Scott McKenna e Greg Taylor; Scott McTominay e Robertson; Stuart Armstrong, John McGinn e Kenny McLean; Che Adams - Steve Clarke



Transmissão de Holanda x Escócia

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do serviço de streaming Globoplay.

Links para assistir o jogo online

Globoplay (clique aqui para assistir online e de graça)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "ContaGlobo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde a localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponível apenas no plano que custa 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$538,80) no plano anual.

Ficha do jogo