São Paulo x Ferroviária feminino: Onde assistir ao vivo, horário e escalações para o Brasileirão Feminino

O São Paulo recebe a Ferroviária pela terceira rodada do Brasileirão Feminino

O São Paulo entra em campo nesta sexta-feira (22), diante da Ferroviária, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A bola rola a partir das 19h, de Brasília, no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia.

As Tricolores vem de um empate diante do Cruzeiro, por 1 a 1, e de uma boa vitória diante do Avaí Kindermann, por 4 a 0.

Já a Ferroviária também soma quatro pontos na competição, após empatar com o Botafogo em 1 a 1, na estreia, e vencer o Real Brasília fora de casa por 2 a 0.

Transmissão São Paulo x Ferroviária ao vivo e online



O jogo desta sexta-feira, às 19h, entre São Paulo e Ferroviária terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

Ficha do Jogo: São Paulo x Ferroviária

3ª rodada do Brasileirão Feminino

Data: sexta-feira, 22 de março

sexta-feira, 22 de março Horário: 19h, horário de Brasília

19h, horário de Brasília Local: Estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia

Estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia Transmissão: Sportv e Globoplay

Provável escalação do São Paulo

Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Mimi e Bia Menezes; Robinha, Aline, Rafa Mineira e Camilinha; Mariana Santos e Ariel Godoi. Técnico: Thiago Viana.

Provável escalação do Ferroviária