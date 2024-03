Qual canal vai transmitir Inglaterra x Brasil hoje, 23/03? Vai passar na Globo? Saiba horário e onde assistir o jogo do Brasil ao vivo e online GRÁTIS com imagens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É hora da Seleção Brasileira entrar em campo! Neste sábado (23), às 16h, horário de Brasília, o Brasil, que jogará de azul, enfrenta a Inglaterra, em Wembley, Londres, em jogo amistoso.

A partida marcará a estreia de Dorival Júnior no comando da Seleção e será o primeiro de apenas dois jogos que o novo treinador, que substitui Fernando Diniz, terá antes da convocação para a Copa América, no meio do ano.

Além da Inglaterra, o Brasil enfrentará a Espanha, na terça-feira (26), no Santiago Bernabéu, uma sequência rara de amistosos contra duas equipes de peso do futebol europeu.

A última vez que a Seleção enfrentou uma grande seleção europeia fora de uma Copa do Mundo foi em março de 2018, quando venceu a Alemanha, antes da Copa da Rússia.

Para ambas as partidas, Dorival Júnior terá alguns problemas. Neymar, Casemiro, os goleiros Alisson e Ederson, todos peças fundamentais da atual geração, além do atacante Gabriel Martinelli estão fora por lesão, o que aumenta o desafio para as duas partidas.

Prováveis escalações

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Chiwell; Gallagher, Declan Rice, Jude Bellingham e Maddison; Phill Foden e Rashford - Gareth Southagate

Brasil: Bento; Danilo, Bremer, Beraldo e Wendell; João Gomes , Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Raphinha - Dorival Júnior

Transmissão ao vivo de Inglaterra x Brasil

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do serviço de streaming Globoplay, online e grátis com imagens, e também do Sportv, na tv fechada.

Links para assistir o jogo online

Globoplay (clique aqui para assistir online e de graça)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "ContaGlobo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde a localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Ficha do jogo



Partida: Inglaterra x Brasil - Amistoso Internacional

Inglaterra x Brasil - Amistoso Internacional Horário: 16h, horário de Brasília

16h, horário de Brasília Local: Wembley



Wembley Onde assistir ao vivo: Globo, Sportv e Globoplay

Arbitragem