TRANSMISSÃO FORTALEZA X VITÓRIA AO VIVO COM IMAGENS HOJE, 23/03: Sem transmissão na TV, veja onde assistir Fortaleza x Vitória pela Copa do Nordeste

Duelo de Leões! Fortaleza recebe o Vitória, na noite deste sábado (23), pela penúltima rodada da Copa do Nordeste 2024, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 20h30 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes?

O Fortaleza, no momento, está na segunda colocação do grupo B com 8 pontos conquistados. Já o Vitória é o penúltimo colocado do grupo A com 8 pontos, em um grupo mais difícil que o seu adversário.

Ficha do jogo

Data: sábado, 23 de março de 2024;



Horário: 20h30 (horário de Brasília);



Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará;



Onde assistir: DAZN+ (streaming).

Prováveis escalações

Provável escalação do Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Tomás Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison e Kauan; Machuca, Moisés e Pikachu; Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Léo Naldi e Rodrigo Andrade; Osvaldo, Matheuzinho e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.