Fortaleza x Bragantino hoje (28): Saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro 2024

Fortaleza e RB Bragantino se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (28), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

A equipe do Leão do Pici vem bastante empolgada para a partida deste domingo, com 4 pontos conquistados (com um jogo a menos) no Brasileirão, somados a uma belíssima vitória na Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, em casa, por 4 a 2.

O Massa Bruta também vem de uma vitória na Sul-Americana, venceu a equipe do Sportivo Luqueño nesta última quarta-feira (24), no placar de 2x1, e lidera a tabela do Brasileirão 2024.

O time do RB Bragantino acumula um total de 7 pontos em 3 jogos e terá a missão de vencer a equipe do Fortaleza, que vem embalada, para se manter no topo da tabela.

Dados da partida

Data: Domingo, 28 de abril de 2024;

Domingo, 28 de abril de 2024; Horário: 18h30 (horário de Brasília);

18h30 (horário de Brasília); Local: Arena Castelão, em Fortaleza;

Arena Castelão, em Fortaleza; Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda;

Davi de Oliveira Lacerda; VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Prováveis escalações

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brites e Titi; Marinho (Yago Pikachu), Zé Welisson, Matheus Rossetto, Moisés e Bruno Pacheco; Imanol Machuca e Pedro Rocha (Martin Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RB Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Gustavo Neves, Jadsom e Eric Ramires (Lincoln); Bruninho (Nathan Mendes), Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Saiba onde assistir Fortaleza x RB Bragantino ao vivo

A partida da noite deste domingo (28) entre Fortaleza x Bragantino terá como única forma de transmissão o serviço de Pay-Per-View do Premiere