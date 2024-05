Internacional x Atlético-GO hoje (28): Saiba escalações, horário e onde assistir ao vivo o jogo do Campeonato Brasileiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Internacional recebe o Atlético-GO neste domingo (28), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 20h (horário de Brasília). A partida será válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2024.

Hoje ficam frente a frente o sexto colocado e o penúltimo da competição.

O Colorado vai em busca da segunda vitória dentro de casa. Depois de atuar com titulares no Equador, pela Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro a equipe do Inter possui um total de 2 vitórias e 1 derrota.



A fase do Dragão não é das melhores. a equipe está em penúltimo na competição, com um total de 0 vitórias, e estão se preparando para uma sequência de jogos no Sul do país.

Dados da partida

Data: Domingo, 28 de abril de 2024;

Domingo, 28 de abril de 2024; Horário: 20h (horário de Brasília);

20h (horário de Brasília); Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Prováveis escalações



Internacional

Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado (Robert Renan) e Renê; Bruno Henrique (Fernando), Thiago Maia e Maurício; Wesley, Gustavo Prado (Lucas Alario) e Rafael Borré. Técnico: Eduardo Coudet.



Atlético-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão (Maguinho), Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Rhaldney (Lucas Kal) e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

Onde assistir Internacional x Atlético-GO ao vivo

A partida terá 2 opções de transmissão ao vivo: