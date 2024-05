Atlético-MG x Sport: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações - 30/04/2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sport visita o Atlético-MG, nesta terça-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. O duelo é válido pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para o dia 22 de maio na Arena de Pernambuco.

Vale lembrar que não existe mais o critério de gol qualificado fora de casa no torneio. Quem passar de fase, além da classificação para as oitavas de final, fatura a premiação de R$ 3,465 milhões. O adversário sairá em sorteio.

O confronto entre Atlético-MG x Sport ainda vai proporcionar um embate curioso na beira do gramado. Isso porque os dois técnicos são argentinos e recém-chegados no futebol brasileiro. Tanto Gabriel Milito do lado do Galo quanto Marioso Soso do lado do Leão.

Sport com reforço na delegação

O técnico Mariano Soso ganhou um reforço para o jogo contra o Galo. Recuperando do estiramento muscular na coxa, o atacante Barletta viajou para Minas Gerais e fica à disposição para o jogo. Por outro lado, o meia Alan Ruiz, que já tinha ficado de fora da vitória sobre o Vila Nova, segue em tratamento de uma contusão parecida.

Atlético-MG conta com retorno importante

Poupado do último jogo, a vitória sobre o Cuiabá, o atacante Hulk deve retornar ao time titular do Atlético-MG. Sendo assim, o técnico Gabriel Milito deve escalar a equipe atleticana com força máxima. O Galo vem de 6 vitórias e 3 empates e um bom momento com treinador argentino.

Atlético-MG x Sport

Atlético-MG

Everson; Saraiva, Jemerson, Battaglia e Guilherme Arana; Otávio, Zaracho e Alan Franco; Scarpa, Hulk e Paulinho.

Técnico: Gabriel Milito.

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho.

Técnico: Mariano Soso.