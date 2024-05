Bayern de Munique x Real Madrid: Horário, escalações e onde assistir a semifinal da Champions League ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É dia de jogaço pela Champions League! Nesta terça-feira (30), Bayern de Munique e Real Madrid começam a decidir a vaga na Grande Final da maior competição de clubes do mundo.

O jogo de ida da semifinal acontece às 16h, horário de Brasília, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha e reúne duas das maiores camisas do futebol, que juntas acumulam 20 títulos da Champions, sendo 14 espanhóis e 6 alemães.

Favoritos em relação ao outro lado da chave, que conta com Borussia Dortmund e PSG, bávaros e merengues vivem situação diferente nas suas ligas nacionais.

O Bayern, campeão nas últimas 11 temporadas, encerrou sua longa hegemonia na Bundesliga e viu o Bayer Leverkusen conquistar um título inédito, que pode se tornar o primeiro invicto de toda a história do Campeonato Alemão.

Do outro, o Real Madrid, que passou boa parte da temporada atrás da também surpresa Girona, se encaminha para mais um título, estando com 11 pontos de vantagem para o vice-líder Barcelona e com uma mão na taça a apenas cinco rodadas do fim.

Pela Champions, os rivais chegam em momentos parecidos, após superarem os líderes da Premier League, Arsenal e Manchester City, na semifinal.

Promessa de jogaço em Munique!

Transmissão ao vivo de Bayern de Munique x Real Madrid

A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na tv aberta e através do site oficial, online e grátis com imagens, do TNT, na tv fechada, e do serviço de streaming Max.



Links para assistir o jogo online

Site do SBT (clique aqui para assistir online e GRÁTIS com imagens)

O SBT disponibiliza o sinal da tv aberta gratuitamente através do seu site oficial. Não é preciso realizar cadastro para poder acompanhar a programação ao vivo.

MAX (clique aqui para assistir online e com imagens)

Além de filmes e séries, o serviço disponibiliza a transmissão de partidas de futebol de algumas competições, como a Champions League, e o Campeonato Paulista.

O serviço custa R$ 34,90 no plano mensal, R$ 74,90 no plano trimestral e R$ 239,90 no plano anual.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Kim, Eric Dier e Alphonso Davies; Leon Goretzka e Aleksandar Pavlovic; Thomas Muller, Jamal Musiala e Serge Gnabry; Harry Kane - Thomas Tüchel

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Tchouameni e Mendy; Fede Valverde, Eduardo Camavinga e Toni Kroos; Jude Bellingham; Rodrygo e Vinicius Junior - Carlo Ancelotti

Ficha do jogo



Partida: Bayern de Munique x Real Madrid - Ida da semifinal da Champions League 2023/24

Bayern de Munique x Real Madrid - Ida da semifinal da Champions League 2023/24 Horário: 16h, horário de Brasília

16h, horário de Brasília Local: Allianz Arena



Allianz Arena Onde assistir ao vivo: SBT, TNT e Max

Arbitragem