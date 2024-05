Qual canal vai transmitir São Paulo x Palmeiras hoje, 29/04? Saiba horário, escalações e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Às vésperas de duelos decisivos pela Copa do Brasil e na parte de baixo da tabela, rivais se enfrentam pelo Brasileirão

Hoje é dia de clássico no Brasileirão 2024! Em meio a disputa da Libertadores e às vésperas dos jogos de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras se enfrentam, nesta segunda-feira (29), às 20h, horário de Brasília, no Morumbis, em São Paulo, pela 4ª rodada da competição.

Com o contexto citado acima, onde se dividem em três grandes competições, os rivais paulistas aparecem na parte de baixo da tabela da Série A.

O São Paulo é o 16° colocado e primeiro time fora do Z4 com 3 pontos, enquanto que o Palmeiras ocupa a 14ª colocação com 4 pontos.

Apesar disso, ambos os times vêm de excelentes resultados pela Libertadores, fora de casa, com vitória tricolor sobre o Barcelona de Guayaquil e virada alviverde sobre o Independiente del Valle, no Equador.

Apesar da proximidade dos jogos pela Copa do Brasil, cada ponto conta na briga pelas primeiras posições do Brasileirão e tanto Zubeldía quanto Abel Ferreira devem mandar os titulares para a partida.

Transmissão de São Paulo x Palmeiras ao vivo

A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta nem fechada e será exibida exclusivamente pelo Premiere.

Link para assistir o jogo online

Premiere (clique aqui para assistir online)



O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de tv por assinatura, do app para smartphones e smartvs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alison e Luciano; Ferreira, André Silva e Calleri - Luis Zubeldía

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Luis Guilherme) e Piquerez; Endrick e Flaco López (Rony) - Abel Ferreira



Ficha do jogo



Partida: São Paulo x Palmeiras - 4ª rodada da Série B 2024

São Paulo x Palmeiras - 4ª rodada da Série B 2024 Horário: 20h, horário de Brasília

20h, horário de Brasília Local: Morumbis

Morumbis Onde assistir ao vivo: Premiere

Arbitragem: