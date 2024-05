SBT transmite jogo da Champions League hoje (30/04)? Saiba onde assistir Bayern x Real Madrid ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dia de mais um duelo histórico! Nesta terça-feira (30), Bayern de Munique e Real Madrid fazem o jogo de ida de uma das semifinais da UEFA Champions League 2023/24.

Nas quartas de final, ambos eliminarem clubes ingleses. Enquanto os bávaros tiraram o Arsenal, o time merengue avançou diante do Manchester City.

Tabela da semifinal da UEFA Champions League 2023/24

Jogo de ida

30/04 - 16h - Bayern x Real Madrid



Jogo de volta

08/05 - 16h - Real Madrid x Bayern



Regulamento da UEFA Champions League 2023/24

O classificado desse confronto enfrenta Borussia Dortmund ou PSG na final. A decisão será no dia 01 de junho, no estádio de Wembley, em Londres.

Se houver igualdade na soma dos resultados no tempo regulamentar, prorrogação. Persistindo, as disputas irão para os pênaltis. Pelo regulamento, não há regra do gol fora de casa.

Qual jogo da UEFA Champions League vai passar no SBT?

O SBT exibe Bayern x Real Madrid ao vivo e de graça na TV aberta, para todo o Brasil, com narração de Cléber Machado e comentários de Mauro Beting.

O contrato da emissora com a UEFA, organizadora do torneio, é para as transmissões de jogos nas terças.

Na televisão fechada, a partida vai passar na TNT nos canais 108/508 (SKY), 151/651 (NET e Claro), 48/548 (Oi) e 648/100/657/892 (Vivo).

Através da internet, a cobertura é da Max. A assinatura do streaming da Warner custa a partir de R$29,90/mês.

Vídeo: entenda o novo formato da UEFA Champions League