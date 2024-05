Onde assistir Bahia x Criciúma (30): Saiba horário, prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil 2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Copa do Brasil

A equipe do Bahia recebe o Criciúma nesta terça-feira (30), às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O Tricolor de Aço chega após conquistar uma importante vitória sobre o Grêmio, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia também confia no seu aproveitamento na Arena Fonte Nova, onde não é derrotado há 13 jogos (12 vitórias e um empate) para abrir vantagem na Copa do Brasil.

O Criciúma iniciou a Série A fazendo uma boa campanha, chega após uma goleada por 4 a 0 diante do Vasco, no estádio São Januário. A equipe catarinense quer manter o aproveitamento dos últimos dois jogos longe de casa sem perder e abrir uma vantagem para o segundo duelo.

Dados da partida

Data: Terça-feira, 30 de abril de 2024

Terça-feira, 30 de abril de 2024 Horário: 19h (horário de Brasília);

19h (horário de Brasília); Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Prováveis escalações

Bahia

Marcos Felipe; Santiago Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos De Pena) e Cauly; Thaciano (Biel) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Criciúma

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Meritão, Newton Jr, Marcelo Hermes, Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus; Bolasie (Eder). Técnico: Cláudio Tencati

Saiba onde assistir Bahia x Criciúma ao vivo



O jogo desta terça-feira (30), entre Bahia x Criciúma contará com transmissão ao vivo da Premiere (Pay-Per-View) e SporTV (TV Fechada).