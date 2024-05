jogo do Atlético-GO hoje (01): Saiba horário, escalações e onde assistir a Copa do Brasil 2024 ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Copa do Brasil

A equipe do Brusque encara o Atlético-GO, em partida válida pela Terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será nesta quarta-feira(01), às 16h (horário de Brasília), na Arena Joinville, em Santa Catarina.

A equipe do Bruscão chega após ser derrotado para o Coritiba na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, jogando o jogo de ida da Copa do Brasil em casa, tenta superar uma equipe da Série A. E, se conseguir, ao menos vai confiante para o jogo de volta, marcado para o dia 22 de maio.

O Dragão está motivado pois conquistou o primeiro ponto na Série A no final de semana, quando empatou com a equipe do Internacional. Chega para este confronto confiante.

Dados da partida

Data: Nesta quarta-feira, 01 de maio de 2024;

Nesta quarta-feira, 01 de maio de 2024; Horário: 16h00 (horário de Brasília);

16h00 (horário de Brasília); Local: Arena Joinville, em Santa Catarina.

Prováveis escalações de Brusque x Atlético-GO

Brusque

Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato e Dionísio; Dentinho, Paulinho Moccelin e Guilherme Queiroz. Técnico: Luizinho Lopes.

Atlético-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão, Lucas Kal, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Roni, Baralhas e Shaylon; Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

Saiba onde assistir Brusque x Atlético-GO ao vivo

A partida de hoje terá transmissão ao vivo a partir das 16h pelos canais pagos SporTV e Premiere FC.