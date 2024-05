Qual canal vai transmitir Borussia Dortmund x PSG hoje, 01/05? Vai passar no SBT, TNT ou Max

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É dia de jogaço! Nesta quarta-feira (1), Borussia Dortmund e PSG se enfrentam, às 16h, horário de Brasília, no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League.

Do lado "azarão" da chave, que tem os multicampeões Bayern de Munique e Real Madrid, alemães e franceses jogam a sua partida mais importante da temporada.

Para o Borussia, a vaga na Final representa não somente a chance de disputar o título que o tiraria de um jejum de 27 anos e o recolocaria no topo da Europa, mas também a chance de disputar a Champions da próxima temporada.

Em 5° lugar da Bundesliga, os aurinegros estão a 5 pontos de distância do RB Leipzig, que abre o G4, a apenas três rodadas do fim.

Já o PSG chega já campeão da Ligue 1 pela terceira temporada consecutiva e briga para chegar a sua segunda Final na história e poder lutar uma vez mais pelo grande objetivo do clube desde a sua compra por um grupo de investimentos do Catar em 2011.

Com a eminente saída de Mbappé ao fim da temporada e sem nenhum outro grane astro no elenco, as perspectivas de repetir uma Final nos próximos anos aumentam a urgência e importância do duelo com o Borussia Dortmund para o time parisiense.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can, Brandt, Sancho, Adeyemi; Fullkrug - Edin Terzic

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández (Danilo), Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery (Ugarte), Fabián Ruiz; Barcola, Dembélé, Kylian Mbappé - Luis Enrique

Transmissão ao vivo de Borussia Dortmund x PSG

A partida terá transmissão ao vivo do TNT, na tv fechada, e do serviço de streaming Max.



Link para assistir o jogo online

MAX (clique aqui para assistir online e com imagens)

Borussia Dortmund x PSG - Ida da semifinal da Champions League 2023/24

Signal Iduna Park Onde assistir ao vivo: TNT e Max

Arbitragem