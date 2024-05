Qual canal vai transmitir o jogo do Fortaleza hoje, 01/05? Vai passar no Sportv ou Amazon? Saiba horário, escalações e onde assistir Fortaleza x Vasco ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Hoje é dia de Laion! Nesta quarta-feira (1), o Fortaleza recebe o Vasco pelo jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil 2024.

A bola rola às 19h, horário de Brasília, no Castelão em Fortaleza e traz dois times em momentos bem diferentes na temporada.

Invicto no Brasileirão, com um jogo a menos, com 100% de aproveitamento na Sul-americana e classificado para a semifinal da Copa do Nordeste, o Leão do Pici não perde há 9 jogos, incluindo as goleadas sobre Altos e Boca Juniors, e aparece como grande favorito para o confronto pela Copa do Brasil.

O favoritismo tricolor se dá não somente pela boa fase do time comandado por Vojvoda, mas, também, pelo péssimo momento que atravessa o Vasco.

O Cruzmaltino, que não chegou à Final do Campeonato Carioca, chegou à esta Terceira Fase somente após uma disputa de pênaltis contra o Água Santa, vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão e ocupa a 17ª posição, abrindo a Zona de Rebaixamento.

Os maus resultados culminaram na demissão de Ramón Díaz e o Vasco deve ir para este primeiro jogo, no Castelão, com Rafael Paiva, treinador do sub-20, como interino.

Transmissão de Fortaleza x Vasco ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada, e do Premiere.

Assinantes do Globoplay, no plano que oferece os canais fechados, também terão direito a assistir a partida no streaming.

Clique para assistir o jogo online

Globoplay (clique aqui para assistir online e de graça)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "ContaGlobo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde a localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponível apenas no plano que custa 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$538,80) no plano anual.

Premiere (clique aqui para assistir online)



O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de tv por assinatura, do app para smartphones e smartvs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Hércules, Pochettino (Martínez); Marinho, Moisés e Lucero - Juan Pablo Vojvoda

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura, Payet; Rayan, David e Vegetti - Rafael Paiva



Ficha do jogo



Partida: Fortaleza x Vasco - Jogo de ida, Terceira Fase da Copa do Brasil 2024

Fortaleza x Vasco - Jogo de ida, Terceira Fase da Copa do Brasil 2024 Horário: 19h, horário de Brasília

19h, horário de Brasília Local: Castelão

Castelão Onde assistir ao vivo: Sportv, Globoplay e Premiere

Arbitragem: