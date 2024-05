Coritiba x Sport: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações - 03/05/2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo entre Coritiba x Sport é válido pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Coritiba x Sport se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O duelo é válido pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos os times ainda não sentir o sabor da derrota na competição.



Na última rodada, o Leão venceu em casa por 2x0 o Vila Nova. Já o Coxa Branca bateu por 1x0 o Brusque no próprio reduto.

Vale destacar que o Coritiba, eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, teve toda a semana de preparação. Já o Sport enfrentou o Atlético-MG, na terça-feira, no jogo de ida da terceira fase do torneio nacional.

Velho conhecido do Leão no Coritiba

O Coritiba é comandado por um velho conhecido do Leão: o técnico Guto Ferreira. Ele faz parte da história recente do clube rubro-negro, já que foi campeão pernambucano em 2019. Para a partida contra o ex-time, Guto deve repetir o mesmo time que bateu o Brusque na última rodada.

Sport ganha reforço no pelotão de frente

O Sport ganhou dois reforços para o jogo contra o Coritiba. O primeiro é o meia Alan Ruiz, que estava no departamento médico por causa de uma leve lesão na coxa. Depois da derrota para o Atlético-MG pela Copa do Brasil, ele foi liberado pelo departamento médico e viajou para encontrar a delegação rubro-negro no Paraná.

O outro reforço do técnico Mariano Soso para a partida é o atacante Vinicius Faria. Recém-contratado, ele foi liberado para o jogo após um período de aprimoramento físico.

Ficha do jogo

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Lucas Ronier e Bernardo; Everton Morelli, Yago e Figueiredo; Leandro Damião.

Técnico: Guto Ferreira.

Sport

Caique França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castan e Felipinho; Lucas Lima, Fabricio Domínguez, Felipe e Romarinho; Gustavo Coutinho e Christian Ortiz (Alan Ruiz).