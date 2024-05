Jogos de hoje (quinta-feira, 02 de maio de 2024): onde assistir ao vivo e horários

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O futebol é uma paixão do brasileiro. Portanto, nada mais natural do que diversas emissoras ansiarem exibir as principais competições do mundo para milhões de pessoas na TV ou internet.

Abaixo, confira horários e onde assistir no Brasil aos jogos de hoje (02 de maio de 2024) de futebol na televisão aberta, fechada ou streaming.

Copa do Brasil 2024

19h - Botafogo x Vitória - SporTV e Premiere

19h30 - Águia de Marabá x São Paulo - Amazon Prime Video

- Amazon Prime Video 20h30 - CRB x Ceará - SporTV2 e Premiere

21h30 - Palmeiras x Botafogo-SP - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 21h30 - Goiás x Cuiabá - Amazon Prime Video

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Copa do Brasil (@copadobrasilcbf)

Europa League 2023/24

16h - Roma x Bayer Leverkusen - SBT, Cultura e Star+

- SBT, Cultura e Star+ 16h - Olympique x Atalanta - ESPN4 e Star+

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA Europa League (@europaleague)

Conference League 2023/24

16h - Aston Villa x Olympiacos - ESPN e Star+

16h - Fiorentina x Club Brugge - ESPN3 e Star+



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA Europa Conference League (@europacnfleague)

Premier League 2023/24



15h30 - Chelsea x Tottenham - Star+

Saudi Pro League 2023/24

15h - Al-Ahli Saudi x Damac - GOAT (Youtube)

Brasileirão Feminino 2024

15h - Flamengo x Botafogo - SporTV

15h - América-MG x Bragantino - GOAT (Youtube)

21h - Santos x Fluminense - TV Brasil e GOAT (Youtube)



Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20

23h - Venezuela x Brasil - SporTV2

VÍDEO: CPI irá investigar manipulação de jogos no Brasil