O jogo do São Paulo vai passar na Globo, Amazon ou Sportv? Saiba onde assistir ao vivo

Hoje tem jogo na Copa do Brasil. A equipe do Águia de Marabá e o São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (02), pelo jogo de ida da terceira fase da competição. A bola rola a partir das 19h30 (horário de Brasília), no estádio do Mangueirão, em Belém (PA).

Onde assistir ao jogo do Águia de Marabá x São Paulo

A partida entre Águia de Marabá x São Paulo será transmitida pela Amazon Prime Video (Streaming).

Ficha do jogo: Águia de Marabá x São Paulo

Terceira fase da Copa do Brasil - Jogo de ida

Data: Quinta-feira, 02 de maio de 2024

Quinta-feira, 02 de maio de 2024 Horário: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: estádio do Mangueirão, em Belém (PA).

estádio do Mangueirão, em Belém (PA). Transmissão: Amazon Prime Video

Prováveis escalações

ÁGUIA DE MARABÁ

Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Alan Maia; Wender, Junior Dindê e Mariano; Hitalo, Braga e Wander. Técnico: Mathaus Sodré

SÃO PAULO

Jandrei, Moreira, Diego Costa (Sabino), Ferraresi e Patryck; Luiz Gustavo e Bobadilla; Ferreira (Erick), Galoppo e Nestor; William Gomes. Técnico: Zubeldía

Tem jogo na Globo hoje?

A Rede Globo não vai transmitir nenhuma partida da Copa do Brasil nesta quinta-feira.

Programação da Copa do Brasil nesta quinta-feira (02/05)

19h : Botafogo x Vitória (SporTV e Premiere)

: Botafogo x Vitória (SporTV e Premiere) 19h30 : Águia de Marabá x São Paulo (Amazon Prime Video)

: Águia de Marabá x São Paulo (Amazon Prime Video) 20h30 : CRB x Ceará (SporTV e Premiere)

: CRB x Ceará (SporTV e Premiere) 21h30 : Goiás x Cuiabá (Amazon Prime Video)

: Goiás x Cuiabá (Amazon Prime Video) 21:30: Palmeiras x Botafogo-SP (SporTV e Premiere)