Paysandu x Avaí ao vivo hoje (03): Saiba horário, escalações e onde assistir ao jogo da Série B ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confronto da Série B do Campeonato Brasileiro acontece na noite desta sexta-feira

O confronto entre Paysandu x Avaí, válido pela terceira rodada do Brasileirão Série B será iniciada nesta sexta-feira (03), as 19h (horário de Brasília). A bola rola na Curuzu, em Belém, no Pará.

O Papão iniciou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro perdendo para o favorito ao título da competição, o Santos, e empatando o jogo contra a equipe do Botafogo-SP. Atualmente, o Paysandu está na 16ª colocação e pretende conquistar uma vitória para reconquistar sua confiança.

O Leão da Ilha não faz um bom início de campeonato. A equipe do Avaí foi derrotada pelo Operário na primeira rodada e na segunda perdeu em casa para o Santos. O time catarinense está na 18ª colocação e não possui nenhum ponto.

Dados da partida

Data: Sexta-feira, 03 de maio de 2024;

Sexta-feira, 03 de maio de 2024; Horário: 19h (horário de Brasília);

19h (horário de Brasília); Local: Curuzu, em Belém, no Pará.

Prováveis escalações

Paysandu

Matheus Nogueira; Edílson Júnior (Michel Macedo), Wanderson, Quintana e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Carlos Maia; Edinho, Ruan Ribeiro e Jean Dias. Técnico: Hélio dos Anjos

Avaí

Igor Bohn; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Alan Costa e Mário Sérgio; Judson, Pedro Castro e Giovanni; Pottker, Gabriel Poveda e João Paulo. Técnico: Eduardo Barroca

Saiba onde assistir Paysandu x Avaí ao vivo

A partida desta quinta-feira (02), entre Paysandu e Avaí contará com transmissão exclusiva do canal do Premiere (Pay-Per-View).