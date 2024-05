Arsenal x Bournemouth hoje (04) ao vivo: Saiba horário, escalações e onde assistir ao jogo da Premier League

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Campeonato inglês está chegando ao fim, Arsenal e Bournemouth se enfrentam neste sábado (04), às 8h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium. O jogo é válido pela rodada 36 da Premier League.

Os Gunners lideram a Premier League com 80 pontos (25 vitórias, 5 empates e 5 derrotas) e ainda disputam diretamente com a equipe do Manchester City, que possui 79 pontos e tem 1 jogo a menos, e com a equipe do Liverpool, que está na terceira colocação com 75 pontos.

O Bournemouth não disputa mais nada. A equipe inglesa está na décima colocação e bateu o recorde da história do clube de mais pontos conquistados na Premier League. São 48 pontos somados até o momento.

Ficha do jogo

Arsenal x Bournemouth/ rodada 36 da Premier League

Data: Sábado, 04 de maio de 2024

Sábado, 04 de maio de 2024 horário: às 08h30 (horário de Brasília)

às 08h30 (horário de Brasília) Local: Emirates Stadium, em Londres

Emirates Stadium, em Londres Onde assistir: ESPN e Star+

Prováveis escalações

ARSENAL

Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu; Odegaard, Partey e Declan Rice; Saka, Havertz e Trossard. Técnico: Mikel Arteta

BOURNEMOUTH

Neto; Smith, Senesi, Kelly e Ouattara; Christie, Cook, Scott e Kluivert; Solanke e Enes Ünal. Técnico: Andoni Iraola

Onde assistir ao jogo da Premier League ao vivo

A partida deste sábado (04), entre Arsenal e Bournemouth terá transmissão ao vivo da ESPN (Canal fechado) e da plataforma de streaming do Star+