Jogo do Porto hoje (04) ao vivo: Veja escalações, horário e onde vai passar ao vivo o jogo do Campeonato Português

A equipe Porto visita o time do Chaves nesta 32ª rodada do Campeonato Português, no sábado (04), às 16h30 (horário de Brasília)/19h30 (Horário de Lisboa). A bola rola no Estádio Municipal de Chaves.

A equipe do Chaves é o penúltimo do campeonato e necessita muito dessa vitória para ajudar em sua briga contra o rebaixamento. A equipe possui apenas 23 pontos (5 vitórias, 8 empates e 18 derrotas), em caso de derrota a equipe está praticamente rebaixada.

Já a equipe dos Dragões ocupam a terceira colocação da Liga Portugal com 63 pontos ( 19 vitórias, 6 empates e 6 derrotas). A equipe do Porto não tem mais chances de conquistar o título e precisam lutar para continuarem na terceira posição, para assim ir para a fase preliminar para conseguir jogar a Champions League.

Ficha do jogo

Liga Portugal 2023/24 - 32ª rodada;

Data: Sábado, 04 de maio de 2024;

Sábado, 04 de maio de 2024; horário: 16h30 (Brasília) e 19h30 (Lisboa);

16h30 (Brasília) e 19h30 (Lisboa); Local: Estádio Municipal, em Chaves (POR);

Estádio Municipal, em Chaves (POR); Árbitro: José Bessa

Prováveis escalações

CHAVES

Hugo Souza; Nogueira, Fernandes e Pius; Correia, Nwakali, Essugo, Morim e Cruz; Ribeiro e Hernández.Técnico: Moreno

PORTO

Diogo Costa; Fernandes , Zé Pedro, Pepe e Wendell; González, Varela, Francisco Conceição, Pepê e Galeno; Evanilson. Técnico: Sérgio Conceiçã

Onde assistir

A partida entre Chaves e Porto, terá transmissão da plataforma de Streaming Star+

A assinatura do Star+ custa apenas R$ 40,90/mês e dá acesso a um catálogo completo com milhares de séries, filmes de sucesso e muito mais. Você também tem a opção de fazer uma assinatura anual por apenas R$ 329,90/ano.