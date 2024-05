Qual canal vai transmitir o jogo do Manchester City hoje, 04/05? Vai passar na ESPN ou só Star+? Saiba horário, escalações e onde assistir Manchester City x Wolverhampton ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais quatro finais! Neste sábado (4), às 13h30, horário de Brasília, o Manchester City recebe o Wolverhampton, no Etihad Stadium, em Manchester, pela 36ª rodada da Premier League 2023/24.

Em 2° lugar com 79 pontos, o Manchester City tem um jogo a menos que o Arsenal e quatro jogos para fazer até o fim da temporada, dependendo apenas de si mesmo para conquistar o tetracampeonato consecutivo, feito inédito na nova era do Campeonato Inglês, inaugurada na temporada 1992/93.

Sem muito mais pelo que lutar na temporada, os Wolves, 11° colocado com 46 pontos jogam sem pressão, mas com o poder de definir quem será o campeão inglês.

Prováveis escalações

Manchester City: Ortega; Walker, Stones, Rúben Dias e Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden e Grealish; Haaland - Pep Guardiola

Wolverhampton: José Sá; Semedo, Kilman, Gomes; Doherty, Lemina, João Gomes, Traore e Ait-Nouri; Matheus Cunha e Hwang Hee-Chan - Gary O'Neil

Transmissão ao vivo de Manchester City x Wolverhampton



A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do serviço de streaming Star+.



Link para assistir o jogo online

Star+ (clique aqui para assistir online)

O serviço, que oferece, além de transmissão de jogos de diversas competições pelo mundo, filmes e séries custa R$ 40,90 no plano mensal e R$ 329,90 no plano mensal. No combo com Disney+, ambos os serviços saem por R$ 55,90.

Ficha do jogo