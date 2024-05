Transmissão de Manchester City x Wolverhampton ao vivo e online com imagens; confira os links para assistir o jogo do Manchester City pela internet

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste sábado (4), às 13h30, horário de Brasília, o Manchester City recebe o Wolverhampton, no Etihad Stadium, em Manchester, pela 36ª rodada da Premier League 2023/24.

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do serviço de streaming Star+.

Link para assistir Manchester City x Wolverhampton ao vivo e online com imagens

Star+ (clique aqui para assistir online)

O serviço, que oferece, além de transmissão de jogos de diversas competições pelo mundo, filmes e séries custa R$ 40,90 no plano mensal e R$ 329,90 no plano mensal. No combo com Disney+, ambos os serviços saem por R$ 55,90.

Ficha do jogo



Partida: Manchester City x Wolverhampton - 35ª rodada da Premier League 2023/24

Manchester City x Wolverhampton - 35ª rodada da Premier League 2023/24 Horário: 13h30, horário de Brasília

13h30, horário de Brasília Local: Etihad Stadium

Etihad Stadium Onde assistir ao vivo: ESPN e Star+

Classificação da Premier League 2023/24