América-RN x Atlético-CE hoje (05) ao vivo: Veja escalações, horário e onde assistir ao jogo da Série D

No início da noite deste domingo (05), a equipe do América-RN recebe o Atlético-CE, o confronto tem horário de início às 18h (horário de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. O duelo será válido pela segunda rodada da Série D do Brasileirão.

A equipe do Mecão chega para o jogo desta noite após sofrer a virada contra a equipe do Corinthians no primeiro jogo da Copa do Brasil. O América ganhava por 1x0 e acabou sendo derrotado por 2x1. Na Série D, a equipe fez sua estreia contra o Maracanã no último domingo (28/9) e empatou em 1 a 1.

Seu adversário, o Atlético-CE, foi derrotado pelo Potiguar em sua estreia por 2x1, levando o empate aos 46 minutos e o gol da virada aos 94 minutos. A equipe ocupa a última posição do Grupo C.

Ficha do jogo

Data: Domingo, 05 de maio de 2024;

Domingo, 05 de maio de 2024; Horário: 18h (horário de Brasília);

18h (horário de Brasília); Local: Arena das Dunas, em Natal

Prováveis escalações

AMÉRICA-RN

Renan Bragança, Marcos Ytalo, Rafael Jansen, Alan e Guilherme Guedes; Wenderson, Ferreira, Norberto e Souza; Rafinha e Gustavo Henrique. Técnico: Marquinhos Santos.

ATLÉTICO-CE

John; Diguinho, Caio Pedro, Ball e Jalison; Café, Breno (Piauí) e Alan (Danilo);Leozinho (Adriano), Ari (William) e Yuri Borges (Mateus Pulga). Técnico: Tasso.

Onde assistir ao vivo

A partida deste domingo (05), entre América-RN e Atlético-CE terá transmissão do canal de Youtube da TV FNF OFICIAL