Botafogo-PB x Remo hoje (05) ao vivo: Saiba horário, escalações e onde assistir ao jogo da Série C

A equipe do Botafogo-PB recebe o Remo neste domingo (05). A partida será no estádio do Almeidão, em João Pessoa. A bola rola a partir das 16h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.





O Belo faz um bom início de campeonato. A equipe paraibana derrotou o Floresta na primeira rodada pelo placar de 2x1 e empatou contra o time do Caxias no último domingo (28). O Botafogo-PB ocupa a 7ª colocação.

Já a equipe do Leão Azul faz um péssimo início de campeonato. A equipe, que possui uma das maiores folhas da Série C, perdeu os 2 jogos disputados até o momento e possui uma das defesas mais vazadas da competição. O time do Remo precisa engrenar nessa rodada para sair da lanterna da competição e embalar no campeonato.

Ficha do jogo

3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C;

Data: Domingo, 05 de maio de 2024;

Domingo, 05 de maio de 2024; Horário: 16h30 (horário de Brasília);

16h30 (horário de Brasília); Local: Almeidão, em João Pessoa

Prováveis escalações

BOTAFOGO-PB

Dalton, Lenon, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Edmundo, Thallyson e Bruno Leite; Will Viana, Gabriel Lima e Pipico. Técnico: Evaristo Piza.

REMO

Marcelo Rangel, Thalys, Sheldon, Bruno Bispo e Nathan; Janderson, Paulinho Curuá e Pavani; Kelvin, Ronald e Ribamar. Técnico: Gustavo Morínigo.

Onde assistir Botafogo-PB x Remo

A partida deste domingo (05), entre Botafogo-PB x Remo terá transmissão ao vivo da plataforma de Streaming da DAZN e do Canal por assinatura do Nosso Futebol.

Arbitragem