Botafogo x Bahia hoje (05) ao vivo: Vai passar na Globo? Saiba horário, escalações e onde vai passar ao vivo o jogo da Série A

Duelo na parte de cima da tabela acontece neste domingo (05), no Rio

Na noite deste domingo (05/05), Botafogo e Bahia se enfrentam às 18h30 (horário de Brasília), jogo que acontecerá no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida será válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Líder do campeonato, o Botafogo deseja abrir vantagem logo no início e para isso, colocará força máxima em campo, contando com o apoio dos seus torcedores que esperam que na atual temporada o final seja feliz.

Ocupando a 5ª posição da classificação, o Bahia deseja subir para a ponta da tabela e para isso, pretende surpreender o adversário para ficar com os três pontos.

Onde assistir

A partida entre Botafogo e Bahia que acontece neste domingo (05), será transmitida ao vivo pelo SporTV, TV fechada e Premiere, pay-per-view.

Dados da partida

Horário: 18h30 (horário de Brasília)



(horário de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.



Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Árbitro da partida: Rafael Klein (FIFA)



Rafael Klein (FIFA) Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Botafogo: John; Damián Suárez, Halter, Barboza e Hugo; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino; Eduardo e Júnior Santos.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.