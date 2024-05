Figueirense x Aparecidense hoje (05) ao vivo: Saiba horário, escalações e onde assistir ao jogo da Série C

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Tem Brasileirão Série C na tarde deste domingo (05)! O time do Figueirense enfrenta a equipe do Aparecidense, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Orlando Scarpelli. O confronto será válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

A equipe do Figueirense chega após tomar o empate no último minuto contra a equipe do Sampaio. Na primeira rodada da competição, o Alvinegro derrotou o Operário no placar de 2x1, com 2 gols de Alisson Santos.

O Camaleão também chega após empatar e faz um bom início de campeonato, vencendo o Sampaio na primeira rodada por 2x0.

Ficha do jogo

Data: Domingo, 05 de maio de 2024;

Domingo, 05 de maio de 2024; Horário: 16h30 (horário de Brasília);

16h30 (horário de Brasília); Local: Estádio Orlando Scarpelli

Prováveis escalações

Figueirense

Ruan, Cedric, Rafael Ribeiro, Genilson, Samuel, Gledson, Léo Baiano, Henrique Rodrigues, Guilherme Pato, Alisson e Cristian. Técnico: João Burse

Aparecidense

Pedro Henrique; Genilson, Vanderley, Mauricio e Emanuel; Guilherme Nunes, Du Fernandes e Robert; Dudu, Ezequiel e Cauari. Técnico: Lúcio Flávio.

Onde assistir ao vivo



A partida deste domingo (05), entre Figueirense e Aparecidense terá transmissão a vivo da plataforma de Streaming DAZN e do canal de tv por assinatura Nosso Futebol.

VEJA TAMBÉM