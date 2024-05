Onde assistir o jogo do Vitória hoje, 05/05? Vai passar na Globo? Saiba horário e onde assistir Vitória x São Paulo ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hoje é dia de Leão! Neste domingo (5), às 16h, horário de Brasília, o Vitória recebe o São Paulo, no Barradão, em Salvador, pela 5ª rodada do Brasileirão 2024.

Apesar de ter um jogo a menos, o Vitória ainda não venceu em seu retorno à Série A e amarga o 18° lugar com apenas 1 ponto somado.

Novamente diante do seu torcedor, a pressão é grande pela primeira vitória, que pode ser crucial para dar tranquilidade ao elenco e principalmente ao treinador Léo Condé neste começo de competição.

Do outro lado, o São Paulo vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade desde a saída de Thiago Carpini.

O novo treinador, Luís Zubeldía, venceu Barcelona de Guayaquil e Águia de Marabá, por Libertadores e Copa do Brasil, mas busca a primeira vitória no Brasileirão, uma vez que empatou com o Palmeiras na rodada passada e que ainda não havia estreado na vitória contra o Atlético-GO.

Transmissão de Vitória x São Paulo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, e do serviço pay-per-view do Premiere.

O Globoplay transmite a partida totalmente online e grátis com imagens no streaming.

Clique para assistir o jogo online

Globoplay (clique aqui para assistir online e de graça)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "ContaGlobo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde a localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponível apenas no plano que custa 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$538,80) no plano anual.

Premiere (clique aqui para assistir online)



O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de tv por assinatura, do app para smartphones e smartvs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Bruno Uvini e Wagner Leonardo; Willian Oliveira, Dudu e Jean Mota (Léo Naldi) e PK; Matheusinho, Willean Lepo (Osvaldo) e Alerrandro (Luiz Adriano) - Léo Condé

São Paulo: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Diego Costa); Igor Vinícius, Alisson, Bobadilla (Luiz Gustavo), Luciano e Michel Araújo; André Silva e Calleri - Luís Zubeldía



Ficha do jogo



Partida: Vitória x São Paulo - 5ª rodada do Brasileirão 2024

Vitória x São Paulo - 5ª rodada do Brasileirão 2024 Horário: 16h, horário de Brasília

16h, horário de Brasília Local: Barradão

Barradão Onde assistir ao vivo: Globo, Globoplay e Premiere

Arbitragem: